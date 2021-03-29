Форвард «Детройта» Евгений Свечников стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:1).

Россиянин забил первый гол своей команды. Первой звездой признан защитник «Ред Уингз» Майкл Расмуссен, вторая звезда — вратарь Кэлвин Пикард.

После этого матча «Детройт» с 28 очками занимает восьмое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 34 очками — на шестой строчке.