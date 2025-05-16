Свечников признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Каролина»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча второго раунда плей-офф «Вашингтон» — «Каролина» (1:3).

Первой звездой признан российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, который забросил победную шайбу в конце третьего периода.

Второй звездой стал голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен, отразивший 18 из 19 бросков по воротам. Замкнул тройку вратарь «Кэпиталз» Логан Томпсон, сделавший 18 сейвов (20 бросков).