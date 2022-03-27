Свечников признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Каролина», Бучневич — третья звезда

Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (7:2).

22-летний россиянин стал автором дубля. Второй звездой признан форвард «Харрикейнз» Теуво Теравяйнен, третья звезда — форвард «блюзменов» Павел Бучневич, забросивший две шайбы.

В текущем сезоне Свечников провел 62 матча, в которых набрал 57 (25+32) очков. У Бучневича 50 (21+29) очков в 55 играх.