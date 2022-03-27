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Сегодня, 05:58

Свечников признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Каролина», Бучневич — третья звезда

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (7:2).

22-летний россиянин стал автором дубля. Второй звездой признан форвард «Харрикейнз» Теуво Теравяйнен, третья звезда — форвард «блюзменов» Павел Бучневич, забросивший две шайбы.

В текущем сезоне Свечников провел 62 матча, в которых набрал 57 (25+32) очков. У Бучневича 50 (21+29) очков в 55 играх.

Андрей Свечников
Павел Бучневич
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 65 43 22 93
2 Питтсбург 66 39 27 88
3 Рейнджерс 65 41 24 87
4 Вашингтон 67 37 30 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 63 28 35 65
7 Филадельфия 65 21 44 53
8 Нью-Джерси 65 23 42 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 92
2 Бостон 65 41 24 87
3 Тампа-Бэй 64 40 24 86
4 Торонто 64 40 24 85
5 Детройт 65 26 39 60
6 Баффало 65 23 42 55
7 Оттава 64 23 41 51
8 Монреаль 65 18 47 46
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 65 46 19 97
2 Миннесота 63 39 24 82
3 Сент-Луис 64 35 29 79
4 Нэшвилл 65 37 28 78
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 66 31 35 72
7 Чикаго 66 24 42 58
8 Аризона 64 20 44 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 64 39 25 86
2 Лос-Анджелес 66 35 31 79
3 Эдмонтон 65 36 29 77
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 67 32 35 73
6 Анахайм 66 27 39 65
7 Сан-Хосе 64 28 36 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
Результаты / календарь
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1.04
27.03 02:00
Даллас – Ванкувер
 1 : 4
27.03 02:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 4 : 3
27.03 02:00
Монреаль – Торонто
 4 : 2
27.03 02:00
Оттава – Флорида
 - : -
27.03 03:00
Миннесота – Коламбус
 3 : 2 ОТ
27.03 03:00
Сент-Луис – Каролина
 2 : 7
27.03 05:00
Калгари – Эдмонтон
 - : -
27.03 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 - : -
27.03 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 - : -
27.03 21:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 - : -
27.03 23:59
Питтсбург – Детройт
 - : -
27.03 23:59
Рейнджерс – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 95
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 90
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 63 88
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 65 44
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 44
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 50 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
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