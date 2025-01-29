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Сегодня, 06:08

Свечников признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Свечников.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Каролина» (0:4). Все трое были выбраны из «Харрикейнз».

Первой звездой признан российский форвард Андрей Свечников. 24-летний россиянин забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

Голкипер Фредерик Андерсен стал второй звездой, отразив все 22 броска по своим воротам. Замкнул тройку нападающий Себастьян Ахо, который забил один гол.

Андрей Свечников
Себастьян Ахо
Фредерик Андерсен
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 51 31 20 66
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 52 25 27 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 50 31 19 66
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Сиэтл 51 22 29 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
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29.01 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 1 : 4
29.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 0 : 4
29.01 03:00
Баффало – Бостон
 7 : 2
29.01 03:00
Монреаль – Виннипег
 1 : 4
29.01 03:30
Айлендерс – Колорадо
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Калгари – Вашингтон
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