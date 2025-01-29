Свечников признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Каролина» (0:4). Все трое были выбраны из «Харрикейнз».

Первой звездой признан российский форвард Андрей Свечников. 24-летний россиянин забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

Голкипер Фредерик Андерсен стал второй звездой, отразив все 22 броска по своим воротам. Замкнул тройку нападающий Себастьян Ахо, который забил один гол.