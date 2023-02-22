Свечников признан первой звездой матча «Каролина» — «Сент-Луис»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Каролина» — «Сент-Луис» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Андрей Свечников. 22-летний россиянин забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал голкипер Фредерик Андерсен. Он отразил 35 из 36 бросков по воротам.

Замкнул тройку лучших форвард Сет Джарвис, который набрал 3 (1+2) очка.