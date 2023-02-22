Свечников признан первой звездой матча «Каролина» — «Сент-Луис»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Каролина» — «Сент-Луис» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой встречи признан российский нападающий Андрей Свечников. 22-летний россиянин забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.
Второй звездой стал голкипер Фредерик Андерсен. Он отразил 35 из 36 бросков по воротам.
Замкнул тройку лучших форвард Сет Джарвис, который набрал 3 (1+2) очка.
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|22.02
|03:00
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
|22.02
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|1 : 3
|22.02
|03:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|22.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 5
|22.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|6 : 1
|22.02
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|2 : 1
|22.02
|04:00
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Нэшвилл – Ванкувер
|5 : 4 Б
|22.02
|04:30
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Чикаго – Вегас
|- : -
|22.02
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -
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