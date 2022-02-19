Свечников признан первой звездой матча «Каролина» — «Нэшвилл»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Нэшвилл» (5:3). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан нападающий Андрей Свечников. 21-летний россиянин отметился двумя голами и одной голевой передачей.

svech 1st star!! ?? DESERVED pic.twitter.com/Tyy2LPp6bP — simp for ? (@sucanejuice) February 19, 2022

Второй звездой стал защитник Брейди Скжей. Он набрал 2 (1+1) очка.

Замкнул тройку чешский форвард Мартин Нечас, который сделал две голевые передачи.