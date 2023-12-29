Свечников признан первой звездой матча «Каролина» — «Монреаль»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Монреаль» (5:3). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Андрей Свечников. 23-летний россиянин забросил три шайбы.

Второй звездой признан шведский форвард Йеспер Фаст, оформивший дубль. Замкнул тройку финский нападающий Себастьян Ахо, на счету которого 4 голевые передачи.