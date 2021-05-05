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Свечников признан первой звездой матча «Каролина» — «Чикаго»

05:24
5 мая. «Каролина» — «Чикаго» — 6:3. Андрей Свечников празднует гол. Фото Twitter
5 мая. «Каролина» — «Чикаго» — 6:3. Андрей Свечников празднует гол. Фото Twitter
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Чикаго» (6:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Андрей Свечников. 21-летний россиянин забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

Второй звездой стал Теуво Терявяйнен, который набрал 3 (1+2) очка. Замкнул тройку лучших Джейкоб Славин, на счету которого один ассист.

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