Свечников признан первой звездой матча «Каролина» — «Бостон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Бостон» (8:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский нападающий Андрей Свечников. 24-летний россиянин забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал чешский форвард Мартин Нечас, набравший 4 (1+3) очка. Замкнул тройку нападающий Джек Рословик, который забросил две шайбы.