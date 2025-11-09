Свечников признан первой звездой матча «Каролина» — «Баффало»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:3), сообщает пресс-служба лиги.

25-летний россиянин забил гол и сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 на его счету 6 (4+2) очков в 14 матчах.

Второй звездой игры признали защитника «Каролины» Шарля Лего, а третьей — нападающего команды Йеспери Котканиеми. У обоих по голу и результативной передаче.