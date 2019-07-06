Свечников признался, что мечтает выступать за сборную России

Форвард "Каролины" Андрей Свечников сказал, что хочет выступать за сборную России и был готов приехать на чемпионат мира.

– Если бы "Каролина" проиграла в первом раунде, приехали бы в Братиславу?

– Конечно. Это моя мечта – выступать за сборную России, тем более за первую команду. Пока что у меня не было такого опыта.

– Даже без гарантированного места в составе? Все равно бы приехали?

– Сто процентов. У меня так всегда: куда бы я ни ехал, никто мне ничего не гарантирует. Что в USHL, что в лиге Онтарио – никто ничего не обещал. Когда я приехал, начинал в четвертом звене – никакой уверенности, что заиграю, не было. В НХЛ вообще очень большая конкуренция. Самое главное – проявить себя. Мне кажется, у меня это получилось, и сейчас я достойно играю за "Каролину" (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Андрея Свечникова - здесь.