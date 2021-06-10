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Свечников признался, что хотел бы играть в «Каролине» до конца карьеры

19:58
Андрей Свечников. Фото Instagram
Андрей Свечников. Фото Instagram
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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников признался, что хотел бы закончить в клубе карьеру.

«Я бы хотел остаться в «Каролине» до конца карьеры. Не лучший сезон для меня, всем было непросто. Расписание было напряженным, в короткий промежуток времени проходило много игр. Этим летом мы будем работать и постараемся стать только сильнее», — цитирует Свечникова журналист Сара Цив в Twitter.

Контракт 21-летнего хоккеиста с клубом рассчитан до лета 2021 года. Во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли «Каролина» уступила в серии с «Тампой» со счетом 1-4. В плей-офф форвард сыграл в 11 матчах, забросил две шайбы и отдал шесть передач.

В регулярном чемпионате на счету Свечникова 42 (15+27) очка в 55 матчах.

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