Евгений Свечников прервал безголевую серию в НХЛ из 19 матчей

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Форвард «Виннипега» Евгений Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:2).

25-летний россиянин забросил третью шайбу команды в матче. Таким образом, Свечников прервал серию без голов, длившуюся 19 игр. Последний раз форвард забрасывал шайбу 2 марта.

В текущем сезоне Свечников провел 64 матча, в которых набрал 19 (7+12) очков.