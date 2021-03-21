Свечников повторил достижение Ахо по голам за «Каролину»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников 21 марта в матче регулярного сезона НХЛ против «Коламбуса» (3:2) отличился заброшенной шайбой.

Для 20-летнего россиянина это 53-й гол в составе «ураганов», что является четвертым результатом в истории команды среди хоккеистов, которым не исполнилось 21 года. Такой же результат у одноклубника россиянина Себастьяна Ахо.

В нынешнем сезоне НХЛ Свечников провел 30 матчей, в которых набрал 23 (9+14) очков.