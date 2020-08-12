Свечников попытался повторить свой лакросс-гол в овертайме. Не получилось

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников в первом матче 1/4 финала восточной конференции против «Бостона» попытался повторить свой фирменный гол лакросс-стиле: выкатиться за ворота, подбросить шайбу и занести ее в ворота на клюшке.

Россиянин забивал в НХЛ аналогичным образом уже дважды, однако на этот раз его попытку прервал Брэндон Карло.

Andrei Svechnikov trying the Michigan in OT of a playoff game pic.twitter.com/R66QMYhmK5 — Brady Trettenero (@BradyTrett) August 12, 2020

«Бостон» выиграл у «Каролины» в овертайме — 4:3.