Свечников попытался повторить свой лакросс-гол в овертайме. Не получилось
12 августа 2020, 22:04
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников в первом матче 1/4 финала восточной конференции против «Бостона» попытался повторить свой фирменный гол лакросс-стиле: выкатиться за ворота, подбросить шайбу и занести ее в ворота на клюшке.
Россиянин забивал в НХЛ аналогичным образом уже дважды, однако на этот раз его попытку прервал Брэндон Карло.
Andrei Svechnikov trying the Michigan in OT of a playoff game pic.twitter.com/R66QMYhmK5— Brady Trettenero (@BradyTrett) August 12, 2020
«Бостон» выиграл у «Каролины» в овертайме — 4:3.
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