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Свечников попытался повторить свой лакросс-гол в овертайме. Не получилось

12 августа 2020, 22:04
Андрей Свечников. Фото nhl.com
Андрей Свечников. Фото nhl.com
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Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников в первом матче 1/4 финала восточной конференции против «Бостона» попытался повторить свой фирменный гол лакросс-стиле: выкатиться за ворота, подбросить шайбу и занести ее в ворота на клюшке.

Россиянин забивал в НХЛ аналогичным образом уже дважды, однако на этот раз его попытку прервал Брэндон Карло.

«Бостон» выиграл у «Каролины» в овертайме — 4:3.

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