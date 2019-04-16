Нападающий "Каролины" Андрей Свечников получил травму верхней части тела после драки с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным в первом периоде матча стартового раунда плей-офф НХЛ, информирует пресс-служба клуба.

Овечкин отправил своего соперника в нокаут, оба игрока получили пятиминутные удаления. Свечников не смог продолжить игру и больше на лед не выходил.

Счет в серии - 2-1 в пользу "Вашингтона". Следующий матч состоится 19 апреля.

Hurricanes forwards Micheal Ferland (upper body) and Andrei Svechnikov (upper body) will not return to tonight's game. – Hurricanes PR (@CanesPR) 16 апреля 2019 г.

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Опубликовано полное видео драки Овечкина и Свечникова

Овечкин отправил Свечникова в нокаут. Видео