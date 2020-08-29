Свечников планирует обсудить продление контракта с «Каролиной»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников хочет продлить контракт с клубом.

Для 20-летнего россиянина сезон-2020/21 станет последним в трехлетнем контракте, который он подписал 1 июля 2018 года, после чего он получит право стать ограниченно свободным агентом.

— Я открыт, — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ. — Думаю, что мой агент сделает свою работу, а я ему говорю, что не хочу ничего знать, пока она не будет сделана. Поэтому он скажет мне, когда все будет готово, я не хочу об этом беспокоиться.

Моя травма? Было довольно страшно. Я посмотрел этот момент на видео и подумал: «Не может быть». Это было очень жестко. Но я сделал МРТ, и все в порядке. Мне очень повезло.