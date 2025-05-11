Свечников открыл счет в третьем матче серии с «Вашингтоном»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».

25-летний россиянин забросил шайбу на 33-й минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Свечникова 7 (6+1) очков в 8 матчах плей-офф.