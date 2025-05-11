Хоккей
11 мая, 02:36

Свечников открыл счет в третьем матче серии с «Вашингтоном»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».

25-летний россиянин забросил шайбу на 33-й минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Свечникова 7 (6+1) очков в 8 матчах плей-офф.

Андрей Свечников
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
НХЛ назвала лучших игроков, дебютировавших в лиге после 2010 года

Капризов посетил матч футбольной «Миннесоты» против «Интер Майами» Месси
