Свечников оформил хет-трик в матче против «Эдмонтона»

«Каролина» забросила шестую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». На 16-й минуте третьего периода счет стал 6:2 в пользу «Харрикейнз».

Голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Для него это третья заброшенная шайба в этом матче и одиннадцатая в этом сезоне.