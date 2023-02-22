Свечников оформил дубль в матче с «Сент-Луисом»

«Каролина» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

На 8-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Для него это вторая шайба в этой встрече и 21-я в сезоне.

В этом матче 22-летний россиянин забил впервые с 30 декабря. Он не забрасывал шайбы на протяжении 19 матчей.