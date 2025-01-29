Свечников оформил дубль в матче с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил второй гол ворота «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет после двух периодов — 2:0.

Для 24-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 17-й в сезоне. Всего у него 36 (17+19) очков в 51 игре в регулярке-2024/25.

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищает российский голкипер Игорь Шестеркин.