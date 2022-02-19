Свечников оформил дубль в матче против «Нэшвилла»

«Каролина» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Счет стал 5:3.

В концовке третьего периода голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Он поразил пустые ворота. Для него это была вторая шайба в этой встрече.

Теперь на счету 21-летнего россиянина 22 гола в этом регулярном чемпионате НХЛ.