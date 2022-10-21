Свечников оформил дубль в матче против «Эдмонтона»

«Каролина» забросил две шайбы в ворота «Эдмонтона» во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. После двух двадцатиминуток счет 3:2 в пользу «Ойлерз».

Обе заброшенный шайбы «Харрикейнз» забросил российский нападающий Андрей Свечников. На 2-й минуте он сравнял счет (1:1), а на 13-й сократил отставание своей команды (2:3).

Svech decided to do it himself ? pic.twitter.com/td8MMpHIwq — Carolina Hurricanes (@Canes) October 21, 2022