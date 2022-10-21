Свечников оформил дубль в матче против «Эдмонтона»
«Каролина» забросил две шайбы в ворота «Эдмонтона» во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. После двух двадцатиминуток счет 3:2 в пользу «Ойлерз».
Обе заброшенный шайбы «Харрикейнз» забросил российский нападающий Андрей Свечников. На 2-й минуте он сравнял счет (1:1), а на 13-й сократил отставание своей команды (2:3).
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
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|О
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|4
|3
|1
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|2
|Рейнджерс
|5
|3
|2
|7
|3
|Каролина
|3
|3
|0
|6
|4
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|5
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|4
|2
|2
|4
|7
|Вашингтон
|5
|2
|3
|4
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|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|5
|4
|1
|8
|2
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|4
|3
|1
|6
|3
|Монреаль
|5
|3
|2
|6
|4
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|5
|3
|2
|6
|5
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|6
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|7
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|4
|2
|2
|4
|8
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|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|3
|1
|7
|2
|Колорадо
|4
|2
|2
|5
|3
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|5
|4
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|5
|Виннипег
|3
|2
|1
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Миннесота
|4
|1
|3
|2
|8
|Аризона
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|6
|4
|Сиэтл
|5
|1
|4
|4
|5
|Анахайм
|5
|1
|4
|3
|6
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|5
|0
|5
|2
|8
|Сан-Хосе
|6
|1
|5
|2
Результаты / календарь
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26.10
|21.10
|02:00
|
Бостон – Анахайм
|2 : 1 Б
|21.10
|02:00
|
Коламбус – Нэшвилл
|5 : 3
|21.10
|02:00
|
Монреаль – Аризона
|6 : 2
|21.10
|02:00
|
Оттава – Вашингтон
|5 : 2
|21.10
|02:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|6 : 1
|21.10
|02:00
|
Рейнджерс – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|21.10
|02:00
|
Торонто – Даллас
|3 : 2 ОТ
|21.10
|02:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|1 : 4
|21.10
|03:00
|
Миннесота – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|21.10
|04:00
|
Калгари – Баффало
|- : -
|21.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|- : -
|21.10
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|5
|11
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|4
|9
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|4
|8
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|4
|6
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|4
|5
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|6
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
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