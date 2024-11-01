Свечников оформил дубль в матче против «Бостона»

«Каролина» реализовала еще одно большинство в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет стал 5:2.

На 9-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников. Для него этот гол стал вторым в матче и четвертым в сезоне.