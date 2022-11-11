Свечников оформил дубль в матче «Каролина» — «Эдмонтон»

«Каролина» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». На 11-й минуте второго периода счет стал 3:1 в пользу «Харрикейнз».

Голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Для него это вторая заброшенная шайба в этом матчей и десятая в этом сезоне.