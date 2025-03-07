Свечников: «Не думаю, что Кузнецову в «Каролине» дали бы проявить себя»

Форвард «Харикейнс» Андрей Свечников в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о причинах перехода Евгения Кузнецова в СКА.

— Дали ли вам что-то пара месяцев, которые вы в конце прошлого сезона провели в «Харрикейнз» рядом с Евгением Кузнецовым?

— Два месяца все равно слишком мало, чтобы по-настоящему сблизиться с человеком. Но Кузя — большой мастер, и я всегда старался за ним наблюдать. Когда играли вместе, он мне один раз подпилил клюшку — и мне очень понравилось. Я потом уже сам каждую клюшку так подпиливал и играл так весь плей-офф.

— Жалко было, что он решил уехать в КХЛ?

— Не сказал бы, чтобы было настолько жалко. А знаете почему? Не думаю, что ему дали бы хорошую возможность в «Каролине» себя по-настоящему проявить. Из-за этого он и выбрал, наверное, лучший для себя вариант.