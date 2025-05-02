Свечников — об игре в плей-офф НХЛ: «Я сейчас не чувствую никакого давления»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников поделился мнением о своей игре в плей-офф НХЛ.

«Я сейчас не чувствую никакого давления, понимаете? Посмотрим, когда начнется серия с «Вашингтоном». Если посмотреть на последние 20 матчей, мне было тяжело. Я пытался найти свою игру. Это не так просто. Я всегда могу играть лучше, всегда. Особенно в этом сезоне. Я пробовал многое, но не все шло так, как я хотел. Нужно двигаться дальше и стараться сосредоточиться на плей-офф», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

В текущем плей-офф 25-летний россиянин провел 5 матчей, в которых набрал 6 (5+1) очков.