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Свечников — о своем супер-голе: «Тренировал этот бросок сегодня утром»

09:13
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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, который набрал 2 (2+0) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:1) и забросил эффектную шайбу в ворота «Флэймз», признался после игры, что тренировал бросок утром, сообщает официальный сайт лиги.

«Вообще-то, я тренировал этот бросок сегодня утром, — приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ. — Я его пробовал в прошлом году (против «Айлендерс»), а также пару лет назад (в Хоккейной лиге Онтарио), но тогда попал в перекладину».

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Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-svechnikov-radulov-among-top-russian-performers-october-29/c-310648230

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