Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, который набрал 2 (2+0) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:1) и забросил эффектную шайбу в ворота «Флэймз», признался после игры, что тренировал бросок утром, сообщает официальный сайт лиги.

«Вообще-то, я тренировал этот бросок сегодня утром, — приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ. — Я его пробовал в прошлом году (против «Айлендерс»), а также пару лет назад (в Хоккейной лиге Онтарио), но тогда попал в перекладину».

You'll always remember where you were when @ASvechnikov 37 scored the first lacrosse goal in @NHL history pic.twitter.com/DRE8nxTRzc — Carolina Hurricanes (@Canes) October 30, 2019

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