Свечников не сыграет в пятом матче серии с "Вашингтоном"

Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор сообщил, что нападающий клуба Андрей Свечников не сыграет в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против "Вашингтона".

– Свечников, Ферланд и Мартинук не помогут "Каролине" в пятом матче. У меня нет информации по поводу сроков восстановления Андрея. Есть определенный прогресс, но это все, что я знаю, – приводит слова специалиста в своем Твиттере журналист Саманта Пелл.

Форвард получил повреждение в драке с соотечественником, капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным, в третьей игре серии. У него подозрение на сотрясение мозга.

На данный момент в серии счет равный – 2-2. В регулярном сезоне Свечников провел 82 матча за "Каролину", в которых набрал 37 (20+17) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в трех играх.