Свечников не сыграет в финале Кубка Стэнли, "Бостон" обыграл "Каролину"

"Бостон" обыграл "Каролину" в четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли. "Брюинз" отправил в ворота соперника четыре безответные шайбы и выиграл серию 4-0.

Российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников отыграл 15 минут 33 секунды и отметился одним броском по воротам.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/2 финала

Четвертый матч

"Каролина" - "Бостон" - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Пастрняк - 7 (бол., Маршан, Краг), 24:46 - 0:1. Бержерон - 7 (бол., Пастрняк), 38:34 - 0:2. Бержерон - 8 (Пастрняк), 50:32 - 0:3. Маршан - 7 (п.в., Бержерон, Крейчи), 57:43 - 0:4.

Вратари: Макэлхинни (54:37 - 57:43) - Раск.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 24 (13+4+7) - 23 (11+8+4).

Наши: Свечников (15.33/1/0) - -.

17 мая. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 0-4.