Свечников набрал 3 очка в матче за фарм-клуб «Детройта»

«Гранд Рэпидс», который является фарм-клубом «Детройта», в гостевом матче обыграл «Чикаго» — 8:5. 3 очка набрал форвард гостей Евгений Свечников, на его счету гол, 2 результативные передачи, 2 минуты штрафа и показатель полезности «-1».

22-летний россиянин во время этой предсезонной подготовки набрал 4 (2+2) очка в 5 матчах за «Детройт».

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