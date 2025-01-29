Свечников на 56-й секунде забил «Рейнджерс»

«Каролина» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». На 56-й секунде гол забил российский нападающий Андрей Свечников.

Для 24-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 16-й в сезоне. Всего у него 35 (16+19) очков в 51 игре в регулярке-2024/25.