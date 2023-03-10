Свечников на 3-й минуте открыл счет в матче «Каролина» — «Филадельфия»

«Каролина» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

На 3-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. 22-летний россиянин реализовал большинство и забросил свою 23-ю шайбу в сезоне.