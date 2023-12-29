Свечников на 2-й минуте открыл счет в матче «Каролина» — «Монреаль»

«Каролина» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

На 2-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников. Для 23-летнего россиянина это четвертая заброшенная шайба в сезоне.