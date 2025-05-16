Свечников и Овечкин обменялись рукопожатиями после победы «Каролины» над «Вашингтоном» во втором раунде плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Каролины» и «Вашингтона» обменялись рукопожатиями после пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ (3:1). «Харрикейнз» выиграли серию (4-1) и вышли в финал Восточной конференции.

За «Кэпиталз» выступают российские хоккеисты Александр Овечкин и Александр Алексеев, а за «Харрикейнз» — Андрей Свечников, Александр Никишин, Дмитрий Орлов и Петр Кочетков.

В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (2-3).