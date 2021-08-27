Свечников: «Хочу еще минимум восемь лет выступать в «Каролине», хочу быть «ураганом»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников поделился впечатлениями от подписания нового контракта с клубом на восемь лет.

«Для меня это было достаточно легким решением. Я хочу еще минимум восемь лет выступать в «Каролине». Хочу быть «ураганом». У нас собралась отличная команда с прекрасным тренерским штабом. В прошлом сезоне мы во втором раунде проиграли «Тампе», которая взяла Кубок Стэнли. Вылет из плей-офф немного расстраивает, но это были «Лайтнинг».

Вообще я провел отличные три года здесь и рад, что проведу еще восемь. Каролина — особое место, и такой ее делают наши ребята в раздевалке. Многие наши парни веселые, и у меня каждый день отличное настроение. То, ради чего мы собрались, — дарить всем радость и побеждать в каждом матче», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Андрей Свечников в четверг согласовал восьмилетний контракт с «Харрикейнз» на 62 миллиона долларов. Среднегодовая стоимость договора, который действует до окончания чемпионата-2028/29, составила 7,75 миллиона.

21-летний нападающий был ограниченно свободным агентом. В 55 матчах прошлого сезона он набрал 42 (15+27) очка.