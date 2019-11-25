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Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян

04:28
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«Детройт» принимает «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:1, второй период). Отличился Себастьян Ахо. Одним из ассистентов выступил Андрей Свечников. В текущем сезоне на его счету 27 (11+16) очков в 24 встречах.

Он догнал форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в гонке бомбардиров среди россиян. Но Панарин провел на три матча меньше. У него 12 голов и 15 результативных передач.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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