Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян

«Детройт» принимает «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:1, второй период). Отличился Себастьян Ахо. Одним из ассистентов выступил Андрей Свечников. В текущем сезоне на его счету 27 (11+16) очков в 24 встречах.

Он догнал форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в гонке бомбардиров среди россиян. Но Панарин провел на три матча меньше. У него 12 голов и 15 результативных передач.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков