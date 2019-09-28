Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл похвалил российского форварда Евгения Свечникова за игру в предсезонном матче с «Торонто» (3:4 Б).

— Последние два матча Свечников находится в своей лучшей форме, — цитирует пресс-служба клуба Блэшилла. Его колено гораздо лучше. Мы сыграли не слишком хорошо, но он был одним из наших лучших нападающих. Свечников отлично двигался, ответственно играл, он упорно работает, чтобы быть одним из лучших.

В матче с «Торонто» Свечников набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+2».

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