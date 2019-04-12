Свечников – 8-й в списке самых молодых игроков НХЛ, которые забросили две шайбы и более в матче плей-офф

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился дублем в матче первого раунда Кубка Стэнли против "Вашингтона" (2:4) и стал 8-м в списке самых молодых игроков НХЛ, кто забросил две шайбы и более в матче плей-офф, информирует пресс-служба лиги.

Свечников добился такого результата в возрасте 19 лет и 16 дней. Самым молодым является нападающий Дон Галлингер – 17 лет и 339 дней.

В текущем сезоне 19-летний форвард провел 82 матча за "Харрикейнз" и набрал 37 (20+17 очков).

Андрей Свечников: "Дубль для меня многое значит, но "Каролина" проиграла"