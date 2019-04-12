Свечников – 8-й в списке самых молодых игроков НХЛ, которые забросили две шайбы и более в матче плей-офф

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился дублем в матче первого раунда Кубка Стэнли против "Вашингтона" (2:4) и стал 8-м в списке самых молодых игроков НХЛ, кто забросил две шайбы и более в матче плей-офф, информирует пресс-служба лиги.
Свечников добился такого результата в возрасте 19 лет и 16 дней. Самым молодым является нападающий Дон Галлингер – 17 лет и 339 дней.
В текущем сезоне 19-летний форвард провел 82 матча за "Харрикейнз" и набрал 37 (20+17 очков).
Андрей Свечников: "Дубль для меня многое значит, но "Каролина" проиграла"
Andrei Svechnikov of the @NHLCanes became the eighth youngest player to score 2+ goals in a postseason game. #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/4QJSt25T6j– NHL Public Relations (@PR_NHL) 12 апреля 2019 г.
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