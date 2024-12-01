Свечков забросил первую шайбу в НХЛ за «Нэшвилл»

Форвард «Нэшвилла» Федор Свечков отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

21-летний россиянин забросил шайбу на 20-й минуте и сделал счет 1:1. Для нападающего это дебютный гол в НХЛ.

В текущем сезоне Свечков дебютировал в североамериканской лиге. На его счету на данный момент 5 матчей в НХЛ и 1 (1+0) очко. За фарм-клуб «Нэшвилла» Свечков набрал 8 (5+3) очков в 7 играх АХЛ.