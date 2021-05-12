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Свечков: «В прошлом сезоне «Лада» была единственным клубом, который предложил мне играть на взрослом уровне»

17:25
Федор Свечков. Фото ХК «Лада».
Федор Свечков. Фото ХК «Лада».
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Нападающий юниорской сборной России Федор Свечков рассказал о переходе в СКА и решение остаться в России.

— СКА уже официально объявил о твоем переходе из «Лады». Тебе уже обрисовали, в какой лиге тебя видят в следующем году?

— Пока не знаю. Это будет зависеть от того, как я себя покажу летом на сборах.

— Был ли вариант с переездом в Северную Америку? Тебя ведь еще в прошлом году драфтовал «Сент-Джон» из юниорской лиги Квебека.

— Вариант с Квебеком появился еще до коронавируса, но мы решили, что не поедем туда. Вообще игроков в CHL не драфтуют, если они не хотят туда ехать, но руководство «Сент-Джона» решило по-другому. Сейчас тоже не особо рассматривал вариант с Северной Америкой.

— Юров, с которым ты играешь уже три года, не уговаривал перейти в «Магнитку»?

— Нет, мы же понимаем, что это все не так происходит. Мы с ним в хороших дружеских отношениях, но перейти в «Магнитку» он меня не уговаривал.

— К тебе был огромный интерес из КХЛ еще прошлой весной. Почему тогда решил остаться в «Ладе»?

— Не рассматривал другие варианты, потому что «Лада» была единственным клубом, который предложил мне играть на взрослом уровне. Мне сказали, что меня хотят видеть в первом звене, хотят, чтобы я играл против мужиков. Мы подумали и приняли решение остаться еще на один год в Тольятти. Тем более, это мой дом и у меня здесь все — школа, друзья, родители. Считаю, это было правильное решение.

(Иван Богун)

Полностью интервью Федора Свечкова читайте здесь

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