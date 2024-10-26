Свечков признан второй звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла»
«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 2:1.
В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Федор Свечков отметился заброшенной шайбой и стал второй звездой встречи.
В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 2 матча в АХЛ и забил 2 гола.
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|3
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|8
|6
|2
|12
|4
|Сент-Луис
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|3
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Чикаго
|8
|2
|6
|5
|8
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|7
|5
|2
|11
|2
|Вегас
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
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|Сан-Хосе
|8
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31.10
|26.10
|01:00
|
Вегас – Оттава
|6 : 4
|26.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|26.10
|03:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|2 : 3
|26.10
|04:00
|
Эдмонтон – Питтсбург
|4 : 0
|26.10
|20:00
|
Филадельфия – Миннесота
|- : -
|26.10
|20:00
|
Баффало – Детройт
|- : -
|26.10
|23:00
|
Лос-Анджелес – Юта
|- : -
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