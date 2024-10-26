Свечков признан второй звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 2:1.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Федор Свечков отметился заброшенной шайбой и стал второй звездой встречи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 2 матча в АХЛ и забил 2 гола.