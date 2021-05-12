Свечков попал в топ-10 рейтинга драфта НХЛ-2021 по версии Крэйга Баттона

Известный североамериканский обозреватель TSN Крэйг Баттон составил рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги.

В топ-10 попал нападающий Федор Свечков, который совсем недавно стал игроком СКА. Он оказался на 10-м месте в рейтинге.

Также в рейтинг попали и другие российские хоккеисты. На 21-й позиции оказался защитник Даниил Чайка, который в нынешнем сезоне выступал на правах аренды в столичном ЦСКА. 23-м стал нападающий системы питерского СКА Никита Чибриков.

Первую четверку списка составили защитники: Оуэн Пауэр, Брэндт Кларк, Симон Эдвинссон и Люк Хьюз. На пятом месте расположился нападающий Мэттью Бениерс.