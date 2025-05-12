Свечков оформил дубль и вывел фарм-клуб «Нэшвилла» в четвертьфинал плей-офф АХЛ

«Милуоки» в пятом матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл в овертайме «Рокфорд» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Федор Свечков оформил дубль, забив в том числе победный гол, и стал первой звездой встречи.

«Милуоки» выиграл серию со счетом 3-2 и вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ, где встретится с «Техасом».