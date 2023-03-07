Свечков и Чибриков могут уехать в Северную Америку

Нападающие «Спартака» Федор Свечков и Никита Чибриков по окончании этого сезона могут уехать в Северную Америку. Об этом на пресс-конференции заявил спортивный директор клуба Роман Беляев.

Правами на Свечкова в НХЛ владеет «Нэшвилл», на Чибрикова — «Виннипег».

19-летний Свечков в этом сезоне провел 37 матчей в КХЛ, набрав 4 (3+2) очка. 20-летний Чибриков в 20 матчах набрал 2 (1+1) очка.