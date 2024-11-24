Свечков дебютировал в НХЛ за «Нэшвилл»

Форвард «Нэшвилла» Федор Свечков включен в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

Для 21-летнего россиянина это дебютный матч в НХЛ. Форвард был выбран «Предаторз» на драфте-2021 под общим 19-м номером.

В текущем сезоне Свечков провел 7 матчей в АХЛ за «Милуоки», в которых набрал 8 (5+3) очков.