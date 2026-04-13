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13 апреля, 06:11

Сузуки, Демидов и Ньюхук забили по голу за 55 секунд матча с «Айлендерс»

Павел Лопатко

Нападающие «Монреаля» Ник Сузуки, Иван Демидов и Алекс Ньюхук забросили по шайбе в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Они забили по голу в промежутке 55 секунд во втором периоде. Как сообщает пресс-служба НХЛ, это стало вторым случаем за последние 30 лет, когда «Канадиенс» забили три гола менее чем за минуту (в предыдущий раз — за 50 секунд в январе 2012 года).

В сезоне-2025/26 Демидов в 81 матче набрал 61 (19+43) очко.

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Иван Демидов
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
Ник Сузуки
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ЧМ 2026 с Hisense

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