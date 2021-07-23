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Tokyo 2020
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Сутер получил предложения от нескольких клубов НХЛ

22:01
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Клубы НХЛ интересуются защитником Райаном Сутером, получившим статус свободного агента после выкупа контракта «Миннесотой». Основными претендентами на 36-летнего игрока обороны являются «Бостон» и «Айлендерс», сообщает The Athletic.

В прошлом сезоне на счету защитника 19 (3+16) очков в 56 матчах.

От «Уайлд» он получит 6,67 миллиона долларов в течение 8 лет (по 833 тысячи до 2029 года).

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Иван Шитик все материалы автора

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