Сутер подписал однолетний контракт с «Сент-Луисом» на 775 тысяч долларов
«Сент-Луис» объявил о подписании контракта с неограниченно свободным защитником Райаном Сутером.
Соглашение с 39-летним хоккеистом рассчитано на один год. Базовая зарплата защитника составит 775 тысяч долларов и дополнительные бонусы за результативность в размере 2,225 миллиона долларов.
Структура бонусов: 10 проведенных матчей — 225 тысяч долларов; 30 матчей — 400 тысяч; 40 матчей — 500 тысяч; 60 матчей — 600 тысяч; 60 матчей и выход в плей-офф — 500 тысяч.
Сутер провел три последних сезона в «Далласе». В сезоне-2023/24 он набрал 17 (2+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата и 4 очка (1+3) в 19 играх плей-офф.
Источник: ХК Сент-Луис
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|О
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