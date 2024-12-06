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Сегодня, 19:28

Сушинский заявил, что не будет смотреть Турнир четырех наций: «Уверен, им без нас тоже грустно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский объяснил, почему не планирует смотреть Турнир четырех наций.

«Честно говоря, впервые от вас услышал, что такой турнир вообще состоится. Смотреть точно не буду, все-таки матчи проходят ночью, а я в это время сплю. Конечно, грустно, когда наших команд нет на таких турнирах. Уверен, им без нас тоже грустно», — цитирует Сушинского «ВсеПроСпорт».

В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ. Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Максим Сушинский
Хоккей
КХЛ
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1 Вашингтон 25 17 8 36
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3 Каролина 26 17 9 35
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 26 12 14 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 25 11 14 25
8 Айлендерс 27 9 18 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 25 16 9 34
2 Флорида 27 16 11 34
3 Бостон 28 14 14 31
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Баффало 26 11 15 25
6 Оттава 25 11 14 24
7 Детройт 26 10 16 24
8 Монреаль 26 10 16 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 27 19 8 38
3 Даллас 25 16 9 32
4 Колорадо 27 14 13 28
5 Сент-Луис 27 13 14 28
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7 Нэшвилл 27 7 20 20
8 Чикаго 26 8 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 37
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Калгари 27 13 14 31
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5 Эдмонтон 26 14 12 30
6 Сиэтл 27 13 14 27
7 Сан-Хосе 29 10 19 25
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Оттава – Детройт
 2 : 1
6.12 03:00
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Баффало – Виннипег
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