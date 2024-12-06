Сушинский заявил, что не будет смотреть Турнир четырех наций: «Уверен, им без нас тоже грустно»
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский объяснил, почему не планирует смотреть Турнир четырех наций.
«Честно говоря, впервые от вас услышал, что такой турнир вообще состоится. Смотреть точно не буду, все-таки матчи проходят ночью, а я в это время сплю. Конечно, грустно, когда наших команд нет на таких турнирах. Уверен, им без нас тоже грустно», — цитирует Сушинского «ВсеПроСпорт».
В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ. Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира.
Источник: «ВсеПроСпорт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|26
|17
|9
|35
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|26
|12
|14
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|25
|11
|14
|25
|8
|Айлендерс
|27
|9
|18
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|25
|16
|9
|34
|2
|Флорида
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Баффало
|26
|11
|15
|25
|6
|Оттава
|25
|11
|14
|24
|7
|Детройт
|26
|10
|16
|24
|8
|Монреаль
|26
|10
|16
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|27
|19
|8
|38
|3
|Даллас
|25
|16
|9
|32
|4
|Колорадо
|27
|14
|13
|28
|5
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|28
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|27
|7
|20
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Калгари
|27
|13
|14
|31
|4
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|5
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|30
|6
|Сиэтл
|27
|13
|14
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|10
|19
|25
|8
|Анахайм
|24
|10
|14
|23
Результаты / календарь
26.11
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9.12
10.12
11.12
|6.12
|03:00
|
Филадельфия – Флорида
|5 : 7
|6.12
|03:00
|
Оттава – Детройт
|2 : 1
|6.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|8 : 1
|6.12
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|6.12
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|5 : 3
|6.12
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|3 : 0
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|2 : 5
|6.12
|05:00
|
Эдмонтон – Коламбус
|6 : 3
|6.12
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ
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