Сушинский заявил, что не будет смотреть Турнир четырех наций: «Уверен, им без нас тоже грустно»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский объяснил, почему не планирует смотреть Турнир четырех наций.

«Честно говоря, впервые от вас услышал, что такой турнир вообще состоится. Смотреть точно не буду, все-таки матчи проходят ночью, а я в это время сплю. Конечно, грустно, когда наших команд нет на таких турнирах. Уверен, им без нас тоже грустно», — цитирует Сушинского «ВсеПроСпорт».

В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ. Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира.